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Поведение динозавров

Времена года, конференц-зал, улица Софьи Ковалевской, 17

Начало:

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от 1100₽ до 1500₽
Возраст 0+

Про событие

Лекция блогера «Упоротого палеонтолога» Дмитрия Соболева в Екатеринбурге. Крал ли овираптор яйца из чужих гнезд? Мог ли тираннозавр догнать джип, как в «Парке юрского периода»? Умеет ли гигантский хищный теропод танцевать? Строили ли древние ящеры подземные убежища? Правда ли, что рапторы жили в социальных стаях? Об этих и многих других интересных вопросах пойдет речь на лекции. Дмитрий Соболев — блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии, участник форумов «Ученые против мифов» и «Кстати», автор ютуб канала «Упоротый палеонтолог» (г.С.-Петербург). Билеты: 1100 руб., в день мероприятия — 1500 руб. (если останутся).

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