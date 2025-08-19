Преступление. Наказание?
Замок на Невском, Невский проспект, 74-76
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Иммерсивное путешествие в мир Фёдора Достоевского, где грань между добром и злом становится размытой, а каждый гость может стать частью трагической истории Раскольникова. Тебя ждут живые выступления актёров, которые воплотят на сцене любимые персонажи романа; интерактивные элементы, которые позволят стать частью истории и взять на себя роль одного из героев; необычная атмосфера, которая перенесет тебя в тёмные улочки Петербурга и заставит задуматься о вечных вопросах человеческого бытия.
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