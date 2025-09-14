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Автобус. Приключение

площадь Минина и Пожарского

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Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Пассажиры заходят в салон и... Где актёры? Где зрители? Развитие событий — самое невероятное. Куда едет автобус? Кто сейчас говорит, актёр или пассажир? Какова цель маршрута? Реальный автобус, реальные пассажиры, реальное движение по городу дополнено сюжетом, действием, тайной, с которой стараются разобраться и актёры, и зрители. Настоящее приключение. Острый злободневный юмор, характерные персонажи, парадоксальные ситуации. Движущийся в неизвестность автобус... Такое пропустить нельзя. Важно! Автобус (ПАЗик) отправляется точно по расписанию, пожалуйста, приходи заранее! Если ты пришёл и не видишь автобус, звони +7 930 665 0013, не жди 14:00 или 16:00! Автобус отправляется с пл. Минина от памятника В.П. Чкалову

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