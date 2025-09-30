Добро пожаловать в квартиру Пеннивайза, где тебя ждут три варианта развития событий - «Классический», «Инфекция» и «Командный». Всё это доступно ежедневно с 10:00 до 02:00 на экшн-квесте «Спрятки». Та самая, древняя как мир и любимая всеми с детства игра в новом прочтении и загадочных, атмосферных пространствах. Приходи вместе с друзьями или семьёй. Места спрятаться хватит всем и каждый сможет проявить смекалку искателя. Сегодня есть свободные слоты. Все готовы к игре. А ты? Бронируй участие через кнопку «Купить билет».