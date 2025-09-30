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Экшн-квест «Спрятки»

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 6000₽
Возраст 18+
Игры
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Добро пожаловать в квартиру Пеннивайза, где тебя ждут три варианта развития событий - «Классический», «Инфекция» и «Командный». Всё это доступно ежедневно с 10:00 до 02:00 на экшн-квесте «Спрятки». Та самая, древняя как мир и любимая всеми с детства игра в новом прочтении и загадочных, атмосферных пространствах. Приходи вместе с друзьями или семьёй. Места спрятаться хватит всем и каждый сможет проявить смекалку искателя. Сегодня есть свободные слоты. Все готовы к игре. А ты? Бронируй участие через кнопку «Купить билет».

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