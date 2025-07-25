Черная дыра— это не тело, а искривленная пустота, где материя проиграла противостояние с гравитацией. За десятилетия до своего появления в наблюдениях черные дыры существовали лишь на бумаге, как загадочная формула, а сам автор уравнений гравитации полагал, что в природе они невозможны. Сегодня черные дыры — передний край человеческого понимания устройства Вселенной. Они распоряжаются временем, создают самые мощные постоянные источники излучения, влияют на формирование и структуру галактик, сообщают о драматических изменениях в своей жизни с помощью гравитационных волн, и ставят перед людьми интригующие вопросы об эволюции Вселенной и о самых глубоких концепциях в основании мира. Лектор: Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий, Физический институт им. Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос Науки», лауреат Национальной премии «Книга Года» 2023 за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».