Лекция писателя Антона Нелихова будет посвящена нечистым духам. Знал ли ты, как они проявляются? Звуками, которые могут напугать и вызвать страх! У каждого духа своя звуковая палитра: тихие шорохи домового, громкий свист и хохот лешего, всплески водяного и стоны самоубийц. Какие звуковые портреты можно создать для русской нечисти? Как боролись с ней с помощью звуков? И чем опасны разговоры во сне? Об этом ты узнаешь на лекции. Лектор: Антон Нелихов — научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023), лауреат премии «За верность науке» (2023), автор книг по естественной истории и фольклору, создатель паблика «Газетная пыль» и «Минутка этнографии». Планируется повышение стоимости билетов.