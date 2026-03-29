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ДнД — настольная ролевая игра

Арт-кофейня «Музей»
Большая Покровская улица, 50В

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 14+
Игры

Про событие

ДНД это настольная ролевая игра в жанре Фэнтези. В игре участвуют ведущий (так называемый «мастер») и несколько игроков, число которых варьируется в зависимости от редакции и пожеланий участников. Обычно один игрок руководит в игровом мире действиями одного персонажа. Мастер действует от лица всех неигровых персонажей, описывает окружающую среду и происходящие в ней события. В течение игры каждый участник задаёт действия для своего персонажа, а результаты действий определяются мастером в соответствии с правилами. Персонажи игроков участвуют в приключениях, сражаются с врагами, используют волшебство, взаимодействуют с неигровыми персонажами, добывают сокровища и различные полезные предметы. Подходит для новичков. Ты получишь: — Мастера, который создаст тебе персонажа и увлекательное приключение. — Глубокий проработанный мир. Вход: 500 при Регистрация (Без 700).

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