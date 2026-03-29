ДНД это настольная ролевая игра в жанре Фэнтези. В игре участвуют ведущий (так называемый «мастер») и несколько игроков, число которых варьируется в зависимости от редакции и пожеланий участников. Обычно один игрок руководит в игровом мире действиями одного персонажа. Мастер действует от лица всех неигровых персонажей, описывает окружающую среду и происходящие в ней события. В течение игры каждый участник задаёт действия для своего персонажа, а результаты действий определяются мастером в соответствии с правилами. Персонажи игроков участвуют в приключениях, сражаются с врагами, используют волшебство, взаимодействуют с неигровыми персонажами, добывают сокровища и различные полезные предметы. Подходит для новичков. Ты получишь: — Мастера, который создаст тебе персонажа и увлекательное приключение. — Глубокий проработанный мир. Вход: 500 при Регистрация (Без 700).