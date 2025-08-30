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Фестиваль анимации и фантастики Fan Fan

ДК ГАЗ, улица Героя Юрия Смирнова, 12

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3000₽
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Праздник анимации, фантастики и косплея. Тебя ждут: — Яркие конкурсы, дефиле и сценические постановки; — Выставки рисунка, фотокосплея и AMV-видео; — Ярмарка тематических товаров и аллея авторов; — Игровые зоны и интерактивные активности. Не пропусти шанс стать частью большого фан-сообщества и окунуться в мир творчества. Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/ffest_nn

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