Большой фестиваль настольных игр под открытым небом, в уютном парке в самом сердце города. Что будет на фестивале? • большая игротека: более 300 настольных игр • турниры по настольным играм • гик-квиз: настольные игры и не только • игры с миниатюрами: Warhammer 40k и другие • коллекционные карточные игры • настольные ролевые игры: Dungeons&Dragons и другие • классические и древние настольные игры • настольный хоккей и другие развлечения • гигантские игры - Мега-Дженга, Мега-Каркассон и другие • гейм-джем для разработчиков настольных игр • гик-ярмарка • лекторий • историческое фехтование • ретро-игры на консоль • мастер-классы для детей и взрослых • розыгрыши призов и подарки И многое-многое другое!