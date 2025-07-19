Выбор редакции
JoJo's party
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
от 550₽ до 1200₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Бизарное пати по миру JoJo в самый разгар лета. Приготовься погрузиться в мир бизарных приключений, где стиль и харизма имеют значение. Одевайся в самые яркие и креативные наряды, вдохновлённые любимыми персонажами, чтобы походить на настоящего стенд-юзера. Что тебя ждёт: Косплей дефиле, DJ сет, Фото зона, Барное тематическое меню, Конкурсы и лотереи .
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи