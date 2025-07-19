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JoJo's party

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 1200₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Бизарное пати по миру JoJo в самый разгар лета. Приготовься погрузиться в мир бизарных приключений, где стиль и харизма имеют значение. Одевайся в самые яркие и креативные наряды, вдохновлённые любимыми персонажами, чтобы походить на настоящего стенд-юзера. Что тебя ждёт: Косплей дефиле, DJ сет, Фото зона, Барное тематическое меню, Конкурсы и лотереи .

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