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Лепим кружки, тарелки, боулы и вазочки

Керамишная
Коломенская улица, 14

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе по керамике ты сможешь сделать для себя, а может быть, и в подарок близкому человеку кружку, тарелку, боул или вазочку. Даже если у тебя нет опыта, ничего страшного. Опытные мастера сопроводят тебя на всех этапах работы: расскажут об особенностях материалов и инструментов, ответят на все возникающие вопросы и помогут выбрать подходящие именно тебе форму и декор. Мастер-класс проходит каждую пятницу, а если ты хочешь прийти в другой день, напиши администратору, нажав кнопку «купить билет».

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