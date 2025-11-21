На мастер-классе по керамике ты сможешь сделать для себя, а может быть, и в подарок близкому человеку кружку, тарелку, боул или вазочку. Даже если у тебя нет опыта, ничего страшного. Опытные мастера сопроводят тебя на всех этапах работы: расскажут об особенностях материалов и инструментов, ответят на все возникающие вопросы и помогут выбрать подходящие именно тебе форму и декор. Мастер-класс проходит каждую пятницу, а если ты хочешь прийти в другой день, напиши администратору, нажав кнопку «купить билет».