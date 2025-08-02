Известная на весь мир ролевая игра позволит на 4 часа погрузиться в мир ужасных драконов и мудрых волшебников, отважных воинов и коварных убийц. Самое важное: чтобы начать играть, тебе ничего не нужно знать! Тебя обеспечат реквизитом и научат основным правилам за одну игровую сессию. Ты можешь выбрать, будет это нулевая обучающая сессия, oneshot на один вечер или полновесная кампания на 8—15 сессий по 4 часа. Стол на 4-7 человек. Тебя ждут: — Опытные мастера; — Авторский игровой реквизит; — Атмосферные локации; — Закрученные сюжеты историй. Каждую субботу в 18:00 и воскресенье в 12:30