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Dungeon & Dragons

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Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Известная на весь мир ролевая игра позволит на 4 часа погрузиться в мир ужасных драконов и мудрых волшебников, отважных воинов и коварных убийц. Самое важное: чтобы начать играть, тебе ничего не нужно знать! Тебя обеспечат реквизитом и научат основным правилам за одну игровую сессию. Ты можешь выбрать, будет это нулевая обучающая сессия, oneshot на один вечер или полновесная кампания на 8—15 сессий по 4 часа. Стол на 4-7 человек. Тебя ждут: — Опытные мастера; — Авторский игровой реквизит; — Атмосферные локации; — Закрученные сюжеты историй. Каждую субботу в 18:00 и воскресенье в 12:30

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