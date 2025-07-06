Неделя ностальгии в «Публике» и любимая, самобытная и вечная классика в трёх частях, которую хочется пересматривать в любом возрасте. Жил да был в сказочном государстве большой зелёный великан по имени Шрэк. Жил он в гордом одиночестве в лесу, на болоте, которое считал своим. Но однажды злобный коротышка — лорд Фаркуад, правитель волшебного королевства, безжалостно согнал на Шрэково болото всех сказочных обитателей.... Расписание: – 14:00 – «Шрек» – 16:00 – «Шрек 2» – 18:00 – «Шрек Третий» Бронь по телефону.