Настольные игры
Большая Покровская улица, 50В
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Игры
Про событие
Игра в настолки проходит в приятной атмосфере с ведущим знатоком настольных и ролевых игр. В кафе есть чай, сэндвичи и море позитива. В какие настолки можно поиграть? Вот список: https://vk.com/topic-73478688_49753145 Ты получишь: — хорошее настроение и новые знакомства, — обучение настольным играм, — возможность попробовать ролевые игры DnD, — опыт игры в JackBox. Формат проведения: — Настольные игры, — Ваншоты ДнД, — JackBox, — Словесные игры. Вход: бесплатный при депозите 500р
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Комментарии
Ариша | Kaver Team6 июля 2025, 10:04
Юлия, Привет-привет! Гости могут выбрать любую настольную игру из списка —https://vk.com/topic-73478688_49753145❤
Планируется игра в какую настолку?