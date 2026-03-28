ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Настольные игры

Арт-кофейня «Музей»
Большая Покровская улица, 50В

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Игры

Про событие

Игра в настолки проходит в приятной атмосфере с ведущим знатоком настольных и ролевых игр. В кафе есть чай, сэндвичи и море позитива. В какие настолки можно поиграть? Вот список: https://vk.com/topic-73478688_49753145 Ты получишь: — хорошее настроение и новые знакомства, — обучение настольным играм, — возможность попробовать ролевые игры DnD, — опыт игры в JackBox. Формат проведения: — Настольные игры, — Ваншоты ДнД, — JackBox, — Словесные игры. Вход: бесплатный при депозите 500р

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 800₽

Комментарии

Аватар
Юлия
4 июля 2025, 22:19

Планируется игра в какую настолку?

Аватар
Ариша | Kaver Team
6 июля 2025, 10:04

Юлия, Привет-привет! Гости могут выбрать любую настольную игру из списка —https://vk.com/topic-73478688_49753145❤

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста