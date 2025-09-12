Мюзикл по мотивам настольной игры «Подземелья и Драконы». История, где великий маг Рейстлин Маджере потеряет свою любовь, где брат отвернётся от брата. Сказка, где летописец Астинус возьмет в руки дайсы и сделает роковой бросок. Испытание, где Рейстлину дадут второй шанс. Битва, где нечеловеческое упорство противостоит случаю.