Погружение в мир виртуальных приключений и ностальгии для любителей игр всех возрастов. Это шанс классно провести время с единомышленниками, разогнать скуку и пополнить запас «сердечек» к рабочей неделе. Тебя ждут игровые приставки Sony PlayStation 5, Nintendo Swtch, Snes mini, Nintendo Wii, Guitar Hero, настоящий игровой автомат, турниры с призами, исключительно геймерское меню и Братья Марио.