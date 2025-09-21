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Gamer Party

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Игры
Фестивали

Про событие

Погружение в мир виртуальных приключений и ностальгии для любителей игр всех возрастов. Это шанс классно провести время с единомышленниками, разогнать скуку и пополнить запас «сердечек» к рабочей неделе. Тебя ждут игровые приставки Sony PlayStation 5, Nintendo Swtch, Snes mini, Nintendo Wii, Guitar Hero, настоящий игровой автомат, турниры с призами, исключительно геймерское меню и Братья Марио.

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