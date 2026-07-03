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Лихолесье Фест

База отдыха Тихая гавань, Искитим, Максима Горького, 70

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 8500₽
Возраст 18+
Необычное
Фестивали
Еда

Про событие

Ежегодный сказочный фестиваль. На сцене: Эпидемия, Сруб, АрктидА! И ещё целая плеяда интересных и самобытных музыкальных групп! Стоянка средневековых реконструкторов, ярмарка, мастер-классы для взрослых и детей, фотозоны, огненное шоу, фудкорт, ароматная медовуха, комфорт и безопасность, а также незабываемые сказочные моменты. И, кстати, уже знакомая и полюбившаяся тебе «Таверна Ведьмака» ждёт тебя со своими блюдами, напитками и душевными песнями.

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