Ежегодный сказочный фестиваль. На сцене: Эпидемия, Сруб, АрктидА! И ещё целая плеяда интересных и самобытных музыкальных групп! Стоянка средневековых реконструкторов, ярмарка, мастер-классы для взрослых и детей, фотозоны, огненное шоу, фудкорт, ароматная медовуха, комфорт и безопасность, а также незабываемые сказочные моменты. И, кстати, уже знакомая и полюбившаяся тебе «Таверна Ведьмака» ждёт тебя со своими блюдами, напитками и душевными песнями.