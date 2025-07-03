Познакомишься с историей витражей, освоишь для себя витражную технику, придуманную знаменитым Л. Тиффани. Выберешь эскиз из предложенных в студии, либо нарисуешь свой. Поработаешь со стеклорезом, будешь резать, шлифовать, обклеивать стекло медной лентой, паять, лудить и патинировать свое изделие. Подходит для новичков. Продолжительность мастер-классов от 2-х часов. Стоимость зависит от размера работы и количества деталей будущего изделия. Все инструменты и материалы входят в стоимость. С мастер-класса ты уйдёшь с полностью готовой работой размером до 15 см, которой можно украсить интерьер, себя или подарить близким людям.