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Серия мероприятий, где профессиональная актриса дубляжа исполняет избранные произведения классиков мировой литературы. В этот раз тебя ждут тщательно подобранные произведения малой прозы из авторизованных новеллизаций и лучших фанфиков по вселенной Чужого! Саспенса добавит неповторимый аккомпанемент скрипки. О чтеце: Алёна Андронова — профессиональная актриса дубляжа, режиссёр, журналист и ведущая проектов IXBT.com и GamesVoice.Также подарила свой голос Нико из игры League of Legends. О музыканте: Мария Лазарева — скрипачка, композитор, лауреат международных музыкальных конкурсов. Окончила Московскую государственную консерваторию им. Чайковского и Высшую школу музыки Карлсруэ.
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