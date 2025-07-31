Это попкультурно-развлекательное шоу, созданное фанатами для фанатов. Трое комиков и один приглашенный гость продвигают в массы миры комиксов, манги, аниме, художественных фильмов и мультфильмов в комедийной форме. Гость: Вика Складчикова Тема: Битва экстрасенсов