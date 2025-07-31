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Гик Ап
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это попкультурно-развлекательное шоу, созданное фанатами для фанатов. Трое комиков и один приглашенный гость продвигают в массы миры комиксов, манги, аниме, художественных фильмов и мультфильмов в комедийной форме. Гость: Вика Складчикова Тема: Битва экстрасенсов
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