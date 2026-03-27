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  1. Красноярск
  2. События

Свет в твоих руках: искусство неоновых вывесок

В центре Мира, просп. Мира, 96

Начало:

Завершение:

7000₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Вечер, когда вы вдвоём придумываете свой светящийся символ и превращаете его в реальную вывеску, которая останется дома напоминанием о чувствах. За 1,5 часа под руководством опытного мастера, по вашему собственному эскизу. Вы создадите свою уникальную неоновую вывеску, которая будет освещать дом и добавлять в него нотку романтики. Атмосферу максимального погружения в искусство и уединения создадут свечи, вино и десерты — всё уже входит в стоимость. Дополнительную информацию можно уточнить по номеру телефона.

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