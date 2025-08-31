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Гарри Поттер. HighTime Orchestra

Оранжерея ВДНХ
просп. Мира, 119, стр. 14

Начало:

Завершение:

от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

На концерте прозвучат волшебные саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри Поттере в блистательном исполнении одного из самых востребованных оркестров России HighTime orchestra. Ты сможешь насладиться завораживающей музыкой авторства известного кинокомпозитора Джона Уильямса из первых трёх частей фэнтези. Благодаря виртуозности музыкантов, ты перенесёшься в любимую киновселенную и почувствуешь себя главным героем приключений в Хогвартсе. Восторг для всей семьи и киноманов! Саундтреки к «Гарри Поттеру» — одни из самых узнаваемых в истории мирового кино.

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