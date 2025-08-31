На концерте прозвучат волшебные саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри Поттере в блистательном исполнении одного из самых востребованных оркестров России HighTime orchestra. Ты сможешь насладиться завораживающей музыкой авторства известного кинокомпозитора Джона Уильямса из первых трёх частей фэнтези. Благодаря виртуозности музыкантов, ты перенесёшься в любимую киновселенную и почувствуешь себя главным героем приключений в Хогвартсе. Восторг для всей семьи и киноманов! Саундтреки к «Гарри Поттеру» — одни из самых узнаваемых в истории мирового кино.