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Гарри Поттер. HighTime Orchestra
просп. Мира, 119, стр. 14
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от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
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Про событие
На концерте прозвучат волшебные саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри Поттере в блистательном исполнении одного из самых востребованных оркестров России HighTime orchestra. Ты сможешь насладиться завораживающей музыкой авторства известного кинокомпозитора Джона Уильямса из первых трёх частей фэнтези. Благодаря виртуозности музыкантов, ты перенесёшься в любимую киновселенную и почувствуешь себя главным героем приключений в Хогвартсе. Восторг для всей семьи и киноманов! Саундтреки к «Гарри Поттеру» — одни из самых узнаваемых в истории мирового кино.
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