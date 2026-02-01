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Роща

Красный проспект, 15

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Завершение:

от 300₽ до 2000₽
Возраст 12+
Выставки
Фестивали

Про событие

В Роще творчества каждый найдет свою историю — и никогда не заблудится. Тебя ждут: — Множество талантливых художников, мастеров и авторов из разных городов, готовых поделиться своими произведениями и идеями. — Авторский мерч на любой вкус — уникальные украшения, оригинальные предметы интерьера и многое другое. — Встречи с единомышленниками. — А еще, каждый билет включает в себя авторский мерч с маскотам маркета — особые сувениры ждут тебя в качестве приятного бонуса. Больше информации об авторах и активностях: https://vk.com/club225575963

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