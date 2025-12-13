Каждый участник сможет создать 5-7 украшений ручной работы, которые отлично подчеркнут индивидуальность и добавят любому образу уникальность. Это могут быть колечки, броши, подвески, брелоки, серьги и т.п. Свои керамические шедевры ты сможешь забрать уже в полностью готовом виде. Мастера позаботятся о фурнитуре за тебя. Ручная лепка + роспись Длительность +/- 2 часа Все материалы включены в стоимость. Запись желательна не менее, чем за сутки. Если до начала занятия осталось менее суток, просто позвоните в студию, чтобы уточнить наличие свободных мест