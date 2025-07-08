Кинопоказ «Девочка, покорившая время» с экспертом
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
750₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
«Девочка, покорившая время» — аниме-хит 2006 года, призёр фестиваля анимации в Анси и лауреат Премии японской киноакадемии. Представит фильм эксперт по азиатскому кинематографу Катерина Шутер. Вместе с экспертом гости смогут порассуждать о терапевтической силе кино, японском способе «покорить время» и о том, как история о простой школьнице может влюбить в жизнь. О фильме: 17-летняя Макото не слишком хорошо учится, вечно опаздывает, а по вечерам зависает с двумя своими лучшими друзьями — Коскэ и Тиаки. Оба парня в неё влюблены, но никто не решается сделать первый шаг. Жизнь Макото резко меняется, когда она случайно обретает способность перемещаться во времени. Девочка решает исправить худший день своей жизни, но постепенно понимает, что у всего есть свои последствия. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
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