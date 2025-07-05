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Этношоу в Юрте «Зов предков. Мгновение Ашины»

Этнообъект «Юрта», улица Каюма Насыри, 7

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 6+
Стендап
Необычное

Про событие

Погрузись в атмосферу древнетюркского периода через все органы чувств. Мероприятие пройдет в уютной юрте, созданной по образцу строений древнетюркского периода, где каждая деталь будет напоминать о величии прошлого. В программе мероприятия: Приветственный татарский чай с чак-чаком. Чак-чак, традиционное татарское лакомство, дополнит этот вкусный ритуал гостеприимства. Национальные угощения: кумыс и казылык. Рассказ о Юрте с демонстрацией предметов быта. Узнаешь об истории юрты, её значении в жизни древних тюрков, погрузишься в обычаи и традиции, используя предметы быта, которые будут тебя окружать. Этношоу. Завораживающий мир сказок и легенд, рассказываемых под звуки древнетюркских инструментов. Это выступление подарит возможность услышать, как оживает культура предков, наполняя пространство магией и поэзией.

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