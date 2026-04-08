Сайт: https://fjordpub.ru/ «Наконец-то нормальный паб»©?гости Скандинавский паб в самом сердце Екатеринбурга. Здесь ты можешь погрузиться во времена, когда викинги странствовали к берегам далёких стран и устраивали шумные пиры после набегов. Будь гостем! Попробуй фирменные стейки и бифштексы из оленины, а также британские пироги. Среди закусок ты найдёшь больше пяти видов вяленого мяса, фермерские сыры и многое другое. На 20 кранах всегда стоит продукция из Великобритании, Германии и Чехии. Пн Закрыто Вт - Чт 17:00 - 0:00 Пт - Сб 17:00 - 3:00 Вс 17:00 - 0:00
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Очень атмосферное место, настойки топ!