Совы уже в пути, а значит, скоро тебя ждёт захватывающее испытание знаний о волшебном мире Джоан Роулинг. От заклинаний и зельеварения до загадок, известных лишь настоящим фанатам. Готов проверить, сколько у тебя очков для факультета? Что будет на квизе? — Вопросы на внимательность, логику и эрудицию, посвящённые магии и её героям — Уютная атмосфера в кругу таких же, как ты, преданных волшебству — Призы для тех, кто покажет себя истинным магом Собирай свою команду факультета или приходи в одиночку — найдётся место каждому. Для участия нужно заполнить форму по ссылке выше. Вход: 250 рублей + по тарифам Циферблата (3,5 рублей/мин).