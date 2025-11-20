ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Квиз по Гарри Поттеру

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 1000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Совы уже в пути, а значит, скоро тебя ждёт захватывающее испытание знаний о волшебном мире Джоан Роулинг. От заклинаний и зельеварения до загадок, известных лишь настоящим фанатам. Готов проверить, сколько у тебя очков для факультета? Что будет на квизе? — Вопросы на внимательность, логику и эрудицию, посвящённые магии и её героям — Уютная атмосфера в кругу таких же, как ты, преданных волшебству — Призы для тех, кто покажет себя истинным магом Собирай свою команду факультета или приходи в одиночку — найдётся место каждому. Для участия нужно заполнить форму по ссылке выше. Вход: 250 рублей + по тарифам Циферблата (3,5 рублей/мин).

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста