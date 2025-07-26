ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Лекция от подкаста «Мрачных Сказок»

Epicenter Concert Hall, Московский проспект, 57А

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3500₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Фисташковый латте и лабуба — неплохое вложение, конечно. Но в старину деньги были не просто средством расчёта, а частью колдовских ритуалов — ими защищались от беды и даже подкупали духов. Этим летом подкаст «Мрачные сказки» зовёт тебя на фольклорную лекцию — поговорим о силе, которой наделяли на Руси каждую копейку. — Как привлечь богатство заговором? — Почему нельзя пересчитывать мелочь? — И правда ли, что свадебный выкуп — это больше про магию, чем про финансы? На эти и другие меркантильные вопросы ответят: Дмитрий Лебедев — журналист, автор и ведущий популярных подкастов и золотой голос студии «Терменвокс»; Надежда Рычкова — фольклорист-антрополог, кандидат филологических наук и исследовательница русских традиций.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста