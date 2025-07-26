Фисташковый латте и лабуба — неплохое вложение, конечно. Но в старину деньги были не просто средством расчёта, а частью колдовских ритуалов — ими защищались от беды и даже подкупали духов. Этим летом подкаст «Мрачные сказки» зовёт тебя на фольклорную лекцию — поговорим о силе, которой наделяли на Руси каждую копейку. — Как привлечь богатство заговором? — Почему нельзя пересчитывать мелочь? — И правда ли, что свадебный выкуп — это больше про магию, чем про финансы? На эти и другие меркантильные вопросы ответят: Дмитрий Лебедев — журналист, автор и ведущий популярных подкастов и золотой голос студии «Терменвокс»; Надежда Рычкова — фольклорист-антрополог, кандидат филологических наук и исследовательница русских традиций.