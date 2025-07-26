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Лекция от подкаста «Мрачных Сказок»
Epicenter Concert Hall, Московский проспект, 57А
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 3500₽
Возраст 12+
Необычное
Про событие
Фисташковый латте и лабуба — неплохое вложение, конечно. Но в старину деньги были не просто средством расчёта, а частью колдовских ритуалов — ими защищались от беды и даже подкупали духов. Этим летом подкаст «Мрачные сказки» зовёт тебя на фольклорную лекцию — поговорим о силе, которой наделяли на Руси каждую копейку. — Как привлечь богатство заговором? — Почему нельзя пересчитывать мелочь? — И правда ли, что свадебный выкуп — это больше про магию, чем про финансы? На эти и другие меркантильные вопросы ответят: Дмитрий Лебедев — журналист, автор и ведущий популярных подкастов и золотой голос студии «Терменвокс»; Надежда Рычкова — фольклорист-антрополог, кандидат филологических наук и исследовательница русских традиций.
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