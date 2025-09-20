Забудь скучные трактовки и готовься по-новому взглянуть на культовые сюжеты. Команда подкаста «Мрачные сказки» снова готовит нечто особенное. Тебя ждёт незабываемый фольклорный вечер, погружение в мир народных преданий и современные интерпретации самых известных историй. Обязательно обсудят малоизвестные детали и добавят немного юмора. А что ещё? • Мрачносказочная лекция в традиционном формате: без лишней серьёзности, но с кучей интересных фактов и неожиданных поворотов. • Сказка от Мити Лебедева: непревзойдённое исполнение и захватывающий финал прилагаются. • Фольклорно-антропологический ликбез от Нади Рычковой. • И, конечно, автограф-сессия с любимыми ведущими. Приходи — будет жутко интересно!