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Мрак и магия в столице! Вечер подкаста «Мрачные сказки»

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3500₽
Возраст 12+

Про событие

Забудь скучные трактовки и готовься по-новому взглянуть на культовые сюжеты. Команда подкаста «Мрачные сказки» снова готовит нечто особенное. Тебя ждёт незабываемый фольклорный вечер, погружение в мир народных преданий и современные интерпретации самых известных историй. Обязательно обсудят малоизвестные детали и добавят немного юмора. А что ещё? • Мрачносказочная лекция в традиционном формате: без лишней серьёзности, но с кучей интересных фактов и неожиданных поворотов. • Сказка от Мити Лебедева: непревзойдённое исполнение и захватывающий финал прилагаются. • Фольклорно-антропологический ликбез от Нади Рычковой. • И, конечно, автограф-сессия с любимыми ведущими. Приходи — будет жутко интересно!

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