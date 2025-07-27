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Звездопад

улица 13-я Линия, 34

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 1950₽
Возраст 16+
Выставки
Фестивали

Про событие

Погрузись в мир сияющего творчества! Здесь шедевры местных мастеров превращаются в твои личные сокровища: от различных открыток и стикеров, до брелоков и другого декора. Тебя ждёт атмосфера тепла, новые знакомства, увлекательные беседы и уникальные находки, которые захочется беречь вечно. Больше информации об участвующих авторах и активностях: https://vk.com/club204821862

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