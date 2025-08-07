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Презентация комикса «7 камней: Армения сквозь века»

Библиотека для молодёжи, Большая Черкизовская улица, 4к1, зал визуальных искусств

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Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Сценарист и продюсер студии Wishup Vision Айк Варданян представит международный комикс-проект «7 камней: Армения сквозь века». Герои комикса Ани и Максим — не просто персонажи, а проводники по лабиринтам истории, где каждый сюжетный поворот связан со старинной дворовой игрой «7 камней», напоминающей смесь вышибал и городков. Комикс создавался международной командой сценаристов, художников, редакторов и переводчиков WishUp Vision и творческим объединением «Русские комиксы» по заказу Россотрудничества в Армении. Это прекрасный образец дружбы народов как в плане работы над проектом, так и самого сюжета комикса. Креативный продюсер, главный редактор — Айк Варданян Сценаристы — Айк Варданян, Гоар Карапетян и Настасья Калинина Художники — Рене Бартанг, Александра Чихладзе, Дарья Гончарова, Камила Гаджиева, Дарья Кульева, Анастасия Солдаткина, Сергей Яковлев, Сергей Антипин, Адам Григорян, Сергей Авдеев, Арман Акобян, Тигран Мангасарян, Вардан Закарян Тел: +7 499 670-80-01 (доб. 790)

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