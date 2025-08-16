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Vibe.con

Культурный центр ЗИЛ
Восточная ул., 4, к. 1

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Завершение:

от 1000₽ до 9900₽
Возраст 12+
Игры
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль для косплееров разных возрастов и предпочтений. Поучаствовать в косплей- дефиле, разгадать загадки на стендах, купить рисунки любимого автора, поиграть в настольные игры, сфотографироваться с любимым косплеером, найти единомышленников и получить яркие эмоции — сюда. Тебя ждёт: — Аллея талантливых маркетов и авторов — Насыщенная косплей программа, с уникальными номинациями — Интерактивные фанатские стенды по различным выселенными — от Marvel до Genshin Impact — Профессиональные фотографы — приходи в костюме и сделай запоминающиеся фотографии — Любимые блогеры, косплееры и инфлюенсеры — Команда волонтёров, которые точно не дадут потеряться на фестивале — Зона фуд-корта с тематическими напитками и японской кухней

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