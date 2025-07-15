Кинопоказ анимационного приключенческого фильма «Четыре души Койота» венгерского мультипликатора Арона Гаудера. Фильм получил приз жюри на престижном Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в 2023 году и множество других наград, а также стал кандидатом на «Оскар» от Венгрии. По сюжету группа подростков — коренных американцев протестует против строительства нефтепровода на земле своих предков. Ночью, сидя вокруг костра, они слушают древние предания старейшины о сотворении мира, напоминающие всем нам, что проблемы человечества универсальны и каждый должен найти свое место в великом круге творения.