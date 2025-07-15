ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Четыре души Койота

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 0+
Кино

Про событие

Кинопоказ анимационного приключенческого фильма «Четыре души Койота» венгерского мультипликатора Арона Гаудера. Фильм получил приз жюри на престижном Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в 2023 году и множество других наград, а также стал кандидатом на «Оскар» от Венгрии. По сюжету группа подростков — коренных американцев протестует против строительства нефтепровода на земле своих предков. Ночью, сидя вокруг костра, они слушают древние предания старейшины о сотворении мира, напоминающие всем нам, что проблемы человечества универсальны и каждый должен найти свое место в великом круге творения.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Ночь пожИИрателей рекламы
Ночь пожИИрателей рекламы

700₽

Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»
Выбор редакции
Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»

от 4900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста