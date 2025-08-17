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Гикзилла Фест

парк Центральная Набережная

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Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Выставки
Фестивали

Про событие

«Гикзилла Фест» — это праздник гик-культуры, где каждый найдёт что-то по душе! На фестивале соберутся поклонники аниме, комиксов, видеоигр и всего, что делает гик-культуру такой захватывающей. Фестиваль – это не просто событие, а настоящая возможность раскрыть себя: перевоплотиться в любимого персонажа, сразиться в арт-битве за звание лучшего художника или представить собственные работы на аллее авторов. Атмосфера драйва, творчества и единомыслия ждёт всех, кто готов окунуться в мир безграничной фантазии. Что тебя ждёт? — Косплей дефиле — K-pop cover dance — Конкурс фан-арта — Арт-баттл — Аллея авторов — Гик ярмарка — Множество интерактивных площадок — Тематические конкурсы Более подробную информацию можно уточнить в ТГ организатора — https://t.me/geektimetg

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