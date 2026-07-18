Чувствуешь усталость от скучных будней и суеты? У тебя появилась отличная возможность отдохнуть в отличной компании на ночном ивенте. Непринужденная атмосфера, отличная музыка, крутые конкурсы, танцы, интересные зоны активностей уже ждут тебя. Что тебя будет ждать: — Интересные конкурсы; — Крутые косплей и костюмы; — Танцы под крутую музыку; — Сбалансированный плейлист; — Зона настольных игр; — Зона игры в «Мафию» и «Бункер»; — Много интересных людей; — Танцы на барной стойке; — Крутая атмосфера; — Приятные цены на напитки, относительно другим местам в Москве; — Быстрый вход по QR кодам, без запар. На протяжении всей ночи с тобой будет ведущая, с которой точно будет не скучно. Музыка поможет зажечь танц-пол. Интерактивы, веселье и много знакомств ждут тебя. Строгий дресс-код отсутствует, можно пойти в повседневной одежде без костюма (в костюмах примерно 40% посетителей). Вход строго 18+ (по документам). Ожидается повышение цен.