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[отменено] Голос рассказчика. Звёздные войны

Камергерский пер. д.6/5 стр.3

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 6+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

Серия мероприятий, где профессиональная актриса дубляжа под музыкальный аккомпанемент оживляют на сцене лучшие истории из мировой фантастики. Тебя ждёт исполнение лучших авторизованных новелизаций, а также фанфиков по вселенной Звёздных Войн. О чтеце: Алёна Андронова — профессиональная актриса дубляжа, режиссёр, журналист и ведущая проектов IXBT.соm и GamesVoice. Озвучила множество фильмов и телесериалов как для телевидения, так и для стриминговых сервисов. Также подарила свой голос Нико из игры League of Legends. О музыканте: Дмитрий Новокольский — гитарист, певец и исполнитель на губной гармошке в стилях кантри, рок, блюграсс и фолк. Ветеран московской рок-н-ролльной сцены, посвятивший себя музыке с 1988 года.

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