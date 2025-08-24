Серия мероприятий, где профессиональная актриса дубляжа под музыкальный аккомпанемент оживляют на сцене лучшие истории из мировой фантастики. Тебя ждёт исполнение лучших авторизованных новелизаций, а также фанфиков по вселенной Звёздных Войн. О чтеце: Алёна Андронова — профессиональная актриса дубляжа, режиссёр, журналист и ведущая проектов IXBT.соm и GamesVoice. Озвучила множество фильмов и телесериалов как для телевидения, так и для стриминговых сервисов. Также подарила свой голос Нико из игры League of Legends. О музыканте: Дмитрий Новокольский — гитарист, певец и исполнитель на губной гармошке в стилях кантри, рок, блюграсс и фолк. Ветеран московской рок-н-ролльной сцены, посвятивший себя музыке с 1988 года.