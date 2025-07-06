О фильме: Мальчик Рудо и его приёмный отец Регто живут в трущобах процветающего города вместе бедняками, которые с трудом сводят концы с концами. Богачи, напротив, купаются в роскоши и сбрасывают весь мусор в так называемую «Бездну». Однажды Рудо ложно обвиняют в убийстве Регто и приговаривают к ужасному наказанию — изгнанию в «Бездну», где мусор, выброшенный людьми, породил жестоких монстров. Чтобы выжить, узнать правду и отомстить, парню придётся овладеть новой силой и присоединиться к группе, известной как Мусорщики, которые сражаются с огромными мусорными существами.