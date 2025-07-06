Гачиакута
Синема Парк Галерея Енисей, улица Дубровинского, 1И
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Мальчик Рудо и его приёмный отец Регто живут в трущобах процветающего города вместе бедняками, которые с трудом сводят концы с концами. Богачи, напротив, купаются в роскоши и сбрасывают весь мусор в так называемую «Бездну». Однажды Рудо ложно обвиняют в убийстве Регто и приговаривают к ужасному наказанию — изгнанию в «Бездну», где мусор, выброшенный людьми, породил жестоких монстров. Чтобы выжить, узнать правду и отомстить, парню придётся овладеть новой силой и присоединиться к группе, известной как Мусорщики, которые сражаются с огромными мусорными существами.
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