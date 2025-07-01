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  1. Москва
  2. События

22’07

Иммерсивный театр «Морфеус»
Садовническая наб., 71, вход со двора, коричневая дверь

Начало:

Завершение:

от 3900₽ до 4600₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Поздний вечер. Ты приехал на выходные в загородный спа-центр, в который ты выиграл путевку в конкурсе от известного блогера. Вокруг тихо и спокойно, все уже спят. Тебя встречает сторож и провожает к домику. Отдыхай, оздоровительная программа начнется завтра с утра. Но до утра ещё нужно дожить, ведь ты не просто так выиграл эту путевку. Следуй за сторожем! Но будь начеку: в лесу тебя ждут мистические обряды, сложный моральный выбор и несчастная любовь (или даже помешательство). Зачем ты здесь? Разгадаешь ли ты все тайны этого места? В спектакле участвует от 2 до 6 человек.

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