Поздний вечер. Ты приехал на выходные в загородный спа-центр, в который ты выиграл путевку в конкурсе от известного блогера. Вокруг тихо и спокойно, все уже спят. Тебя встречает сторож и провожает к домику. Отдыхай, оздоровительная программа начнется завтра с утра. Но до утра ещё нужно дожить, ведь ты не просто так выиграл эту путевку. Следуй за сторожем! Но будь начеку: в лесу тебя ждут мистические обряды, сложный моральный выбор и несчастная любовь (или даже помешательство). Зачем ты здесь? Разгадаешь ли ты все тайны этого места? В спектакле участвует от 2 до 6 человек.