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Выходи гулять с драконами! 6

Московская область, Серпуховский район, в районе д. Зыбинка

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 16+
Игры
Фестивали
Еда

Про событие

Шестой по счету, единственный в своём роде лесной фестивальчик по игре ДнД, где сотня игроков за разбросанными по лесу столами одновременно участвуют в глобальном сюжете. Собирай палатку, фентези-костюм, выгребай самые удачливые кубы и отправляйся на самые приключенческие выходные этого года. Целых 2 дня в лесу, наполненные играми, новыми знакомствами, песнями и плясками у костра. В этом году сотне авантюристов предстоит встретиться с богами Забытых Королевств! На мир обрушилась месть богини Ориль, козням которой помешали герои зимнего фестиваля, и это породило конфликт между добрым и злым божественным пантеоном. Авантюристам предстоит колебаться между превосходящими их силами, чтобы сохранить шанс на существование для всего человечества. Главная фишка фестиваля — 3 сюжетных игры по ДнД 5е у профессиональных мастеров с гарантированным местом за столом. В субботу соберёшь товарищей, наладишь командную работу и увешаешься артефактами, а в воскресенье — будешь участвовать в эпической битве с главным боссом. Ярмарка! На фестивале можно не только набить пузо в самой-вкусной-полевой-кухне, но и закупиться у мастеров кожевенного, кубического, ювелирного и других дел. Любимые активности: средневековый бал, лучный тир, фехтование на мягких мячах, файер-шоу, настольные игры и мини-квесты. А самое ламповое — это песни у костра под гитару, конкурс-косплея и ещё пара секретов. Теперь есть билет «гостя» для жён, детей, друзей и всех, кто не хочет играть в игры, но желает насладиться атмосферой лесного фестиваля. Гости могут участвовать в любых активностях, кроме ДнД игр: танцевать на балу, играть в настолки, кутить на ярмарке и многое другое. Организаторы подготовили более сотни уникальных анкет персонажа 3-го уровня для авантюристов. Тебе не нужно готовится заранее, просто выбери любимый класс, расу и заклинания перед началом игры. Чтобы не опоздать на первую миссию, приезжай заранее, к 11:00. Группа в вк и тг чат для координации гостей: https://vk.ru/comewalk https://t.me/+990csVy1zytkMTcy

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