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От кубика к пикселю: как DnD повлияла на RPG

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, улица Знаменка, 11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 6+
Игры

Про событие

Ты узнаешь, как механики D&D — система классов, броски кубиков, прокачка персонажей и нелинейное повествование — легли в основу первых цифровых ролевых игр, а также какое будущее у жанра в эпоху возрождения интереса к D&D. А ещё разберёшь, как идеи Гэри Гайгэкса и Дэйва Арнесона изменили индустрию и почему многие современные RPG до сих пор используют принципы, придуманные для НРИ ещё в 1970-х. Лекторы: Семенова Юлия — лингвист-переводчик, популяризатор НРИ и ведущая подкаста «Эскапизм на Окраине». Ишмурзина Юлия — косплеер, ценитель инди-игр и ведущая подкаста «Эскапизм на Окраине». Если ты не в теме, но тебе очень любопытно: Dungeons & Dragons — это настольная ролевая игра, где игроку предоставляется полная свобода действий. За долгие годы своего существования она претерпела многое, но все ещё остаётся на плаву. D&D не только задала стандарты жанра, но и продолжает вдохновлять разработчиков.

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