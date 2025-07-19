На один вечер зал превратится в настоящий морской мир: волны, пушки, корабли-призраки и непредсказуемый Джек Воробей. Приходи на уникальный показ культового фильма в формате полного погружения: просмотр на пуфиках в окружении большого количества экранов, где действие будет разворачиваться буквально со всех сторон. Почему этот фильм — легенда? «Проклятие Чёрной жемчужины» — это не просто приключенческое фэнтези, это кинематографическое явление, которое открыло новую эпоху пиратских историй. Удачный баланс между мистикой, юмором, экшеном и харизмой героев сделал его любимым для миллионов. Именно с этой части началась сага, подарившая одного из самых ярких персонажей современного кино — Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. Что тебя ждёт: ? Атмосферный просмотр с эффектом присутствия ? Уютная посадка на пуфиках ? Полное погружение в сюжет благодаря проекции на множество экранов ? Немного ностальгии, много драйва и морских приключений