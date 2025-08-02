Завораживающий мастер-класс в уютном дворике Планетария 1, на котором участники узнают, как разные жидкости взаимодействуют друг с другом и создадут целый космос, который смогут забрать с собой в небольшой баночке (размер: 10 мл.) По желанию, к баночке крепится брелок.