ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Космический мусор

Дворик Планетария № 1
Набережная Обводного канала, 74 лит. Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Люди обживают космос. И как в любой человеческой деятельности появляются отходы. Чем они становятся за пределами Земли? Это и Космический мусор в виде обломков спутников и ракет, летающих на орбитах вокруг Земли. Это и Мусор космический, который скапливается внутри наших «внеземных» домов – на орбитальных станциях. Как повлияет космический мусор на перспективны исследования космоса? Не получится ли так, что облако обломков не даст нам запускать новые ракеты? Как справляются космонавты с мусором космическим? Ведь они не могут как мы с вами каждое утро прогуляться к мусоропроводу. Об этих проблемах и способах их решения поговорят на встрече с заслуженным испытателем космической техники Андреем Емельяновым.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста