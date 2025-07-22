Люди обживают космос. И как в любой человеческой деятельности появляются отходы. Чем они становятся за пределами Земли? Это и Космический мусор в виде обломков спутников и ракет, летающих на орбитах вокруг Земли. Это и Мусор космический, который скапливается внутри наших «внеземных» домов – на орбитальных станциях. Как повлияет космический мусор на перспективны исследования космоса? Не получится ли так, что облако обломков не даст нам запускать новые ракеты? Как справляются космонавты с мусором космическим? Ведь они не могут как мы с вами каждое утро прогуляться к мусоропроводу. Об этих проблемах и способах их решения поговорят на встрече с заслуженным испытателем космической техники Андреем Емельяновым.