Охотимся на нечисть: где и кого ловить в Москве

Внимание: Бестиарий будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями (и за ребятами, не отбрасывающими тени).
Каждый год город захватывает нечистая сила. Вампиры лапают диджейку в родном клубе, из-за ведьм в галереях не протолкнуться к картинам, зомби пожирают вопросами мозги любимых лекторов. Доколе, друг?! Пришло время дать отпор наступающей Тьме: вступай в ряды охотников за нечистой силой!
А поможет тебе наш гид-Бестиарий, где мы подробно разобрали коварных монстров и места их обитания.
Ведьмы и колдуны
Отличительные признаки: фешн из май профешн; ты узнаешь их по эпатажному, но безупречному стилю и перезвону амулетов.
Места обитания: сомнительные выставки, вечеринки не-для-всех и концерты, навевающие экзистенциальную грусть.
Способности: очарование жертвы, знание значения слова «конгруэнтный».
Как победить: переблистать их стилем и харизмой. Обиженные чародеи разбредутся по винтажным секондам и пропадут там в примерочных.
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Скелеты
Отличительные признаки: любители погреметь костями, почесать языком и потрогать всё руками.
Места обитания: любые прикладные мастер-классы и социальные вечеринки.
Способности: перебрать все материалы, забрать последнюю сухую герберу и присесть тебе на уши.
Как победить: никак, такой скелет есть внутри каждого из нас. Можно, разве что, позаимствовать у него эту жажду простых радостей, а затем занять его место.
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Вампиры
Отличительные признаки: жадный блеск голодных до эмоций глаз.
Места обитания: вечеринки, будоражащие кровь.
Способности: I'm sexy and I know it.
Как победить: зажечь танцпол, украсть всё внимание и оставить вампира голодным.
Для тебя на сцене: Wrecking Frogs — молодая нео-рокабилли кровь, the Rattlesnake...
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Хеллоуин для любителей отборного техно. Мистическая атмосфера, интерактивы, мног...
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История ужаса, вдохновлённая American Horror Story. Каждый персонаж здесь – отра...
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Забудь всё, что ты знал о вечеринках. Здесь реальность будет разделена надвое. ...
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Флагманский ивент клуба DEX сезона FW 25/26, который пройдёт по случаю празднова...
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Самая жуткая вечеринка осени. На несколько часов Склад №3 и Столярка превратятс...
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Окунись в пучину самого жуткого праздника года. В течение марафона страха и фан...
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В этот вечер сотворят нечто невозможное — превратят сцену клуба Гластонбери в ми...
4600₽
Оборотни
Отличительные признаки: слова переоценены, вежливость излишня, ауууууууу.
Места обитания: яростные и беспощадные вечеринки.
Способности: энергия хаски, безумие чихуа-хуа.
Как победить: присоединиться к стае, возглавить её через испытание танцевальным поединком.
В тот вечер, когда исчезают границы между мирами, TAU NIGHTMARE превращает привы...
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Blanc превратится в настоящий замок, где романтика и безумие живут в одной башне...
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Хэллоуин вечеринка в клубе TAU — на уникальной и самой большой площадке Москвы....
от 600₽
Добро пожаловать на хэллоуинский рейв. Ты попадёшь в Цитадель, где стены шепчут ...
от 1200₽
Костюмированная вечеринка-концерт в стиле Horror Punk. Horror Punk Halloween пр...
от 1000₽
В ночь, когда тьма окутывает мир, а луна светит особенно ярко, в самом сердце Мо...
от 1500₽
Латиноамериканская вечеринка, где танцуют реггетон, сальсу и бачату до упаду. М...
1200₽
Зомби
Отличительные признаки: медленные, неотвратимые, мозговыносящие.
Места обитания: лектории, кинопоказы, дискуссионные клубы, стендапы и вообще любые места, где можно откушать чужой умственной деятельности (не особо при этом двигаясь).
Способности: обращать в зомби остальных странными и неуместными вопросами.
Как победить: включай остроумие! Пищеварительная система зомби плохо переваривает острые предметы.
Интеллектуальная игра со знакомствами, где можно и поиграть, и себя показать, и ...
1600₽
Кинопоказ знаменитого фильма Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату, симфония ужа...
500₽
В канун Хэллоуина тебя приглашают на лекцию о 70-х годах в кино и культуре, а та...
1000₽
Хватит серых будней и скучных вечеров. Пора пробудить свою внутреннюю ведьму, до...
1300₽
Показ «Реальных упырей» и розыгрыш самых странных призов. Ждут всех в самых случ...
300₽
Призраки
Отличительные признаки: вот он только что здесь был же, да?
Места обитания: старинные особняки, темные подворотни и парки.
Способности: навевать тоску по времени, в котором ты никогда не был.
Как победить: отпустить. Погоня за призраком — это как попытка поймать детское воспоминание: оно растает, когда будет в твоих руках.
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 2500₽
В эту ночь всё самое тёмное внутри тебя вырвется на свет, и мы узнаем, что на са...
от 2000₽
Выставка-путешествие «Готическая одиссея» – это 40 широкоформатных снимков. Прое...
300₽
Авторская программа Дмитрия Кануникова. Ты знаешь, что такое — шаманизм? Приход...
1100₽
Тебя приглашают в глубокое и вдохновляющее путешествие в мир готической музыки и...
от 1000₽
Призраки и вампиры, бесы и язычники — кого только ни видела Москва за 878 лет! Н...
1500₽
Бесы
Отличительные признаки: чистый хаос. Их можно узнать за версту: по гоготу, нелепым уличным танцам и патологическому желанию втянуть тебя в какую-то авантюру.
Места обитания: они достанут тебя везде.
Способности: ломать то, что не ломается, орать с закрытым ртом, становится твоим лучшим другом.
Как победить: беги! Но мы ещё сами не поняли: к или от.
Представь, что ты — животное. Самый обычный лесной зверь. Однажды утром ты просы...
от 1000₽
Панк и Рок-н-Ролл на всю катушку, зомби ведьмы и скелеты, танцы на костях и пир ...
999₽
Е-движ открывает двери в свой Падик и приглашает на поистине самую страшную ночь...
от 420₽
Вход бесплатный если доберёшься живым. Чем будут развлекать и пугать: No, i'm ...
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Отмечаем Хэлоуин с группой LiRikA — Moscow Cover Band Этим вечером тебя ждёт во...
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Прочувствуй антологию русского хоррора через выпуск своих внутренних бесов (с та...
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Новый уровень ночных мультифандомных мероприятий в Москве. Тебя ждут: - Клуб на...
от 1000₽
Хеллоуин в городе — для слабаков. Отмечай по-хардам: трёхдневный праздник в забр...
400₽
Бонус: славянская нечисть
Как-то многовато в событиях стало леших и кикимор, будь начеку.
Отличительные признаки: странное ощущение давних знакомых, запах нагретой солнцем травы и тоненьких пыльных тропинок вдоль леса.
Места обитания: поляны у костра, маленькие серые деревенские домики, твоё сердце.
Способности: необоримая магия культурного кода.
Как победить: перетянуть на свою сторону, чай не чужие ребята. Для этого просто найди среди них самого сильного и не отпускай (мы ставим на Лихо).
Тут будет настоящий праздник: фильмы, лекции про гусениц и историю праздника, ма...
от 100₽
На хоровую вечеринку от школы музыки «Марс» приглашаются люди с любым музыкальны...
1990₽
Велесова ночь — это славянский праздник. Он всегда был и остаётся, он в наших ко...
2000₽
Садко вновь созывает шабаш под покровом мистической Велесовой Ночи. Заплетай ко...
1200₽
Ставь сердечко, чтобы не потерять наш туториал монстроборца и непременно отчитывайся в комментариях о проделанной работе. Отваги тебе в эту тёмную ночь!