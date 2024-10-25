Охотимся на нечисть: где и кого ловить в Москве

Боремся с ведьмами и упырями, укравшими у нас конец октября.

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Внимание: Бестиарий будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями (и за ребятами, не отбрасывающими тени).

Каждый год город захватывает нечистая сила. Вампиры лапают диджейку в родном клубе, из-за ведьм в галереях не протолкнуться к картинам, зомби пожирают вопросами мозги любимых лекторов. Доколе, друг?! Пришло время дать отпор наступающей Тьме: вступай в ряды охотников за нечистой силой!

А поможет тебе наш гид-Бестиарий, где мы подробно разобрали коварных монстров и места их обитания.

Ведьмы и колдуны

Отличительные признаки: фешн из май профешн; ты узнаешь их по эпатажному, но безупречному стилю и перезвону амулетов.

Места обитания: сомнительные выставки, вечеринки не-для-всех и концерты, навевающие экзистенциальную грусть.

Способности: очарование жертвы, знание значения слова «конгруэнтный».

Как победить: переблистать их стилем и харизмой. Обиженные чародеи разбредутся по винтажным секондам и пропадут там в примерочных.

Скелеты

Отличительные признаки: любители погреметь костями, почесать языком и потрогать всё руками.

Места обитания: любые прикладные мастер-классы и социальные вечеринки.

Способности: перебрать все материалы, забрать последнюю сухую герберу и присесть тебе на уши.

Как победить: никак, такой скелет есть внутри каждого из нас. Можно, разве что, позаимствовать у него эту жажду простых радостей, а затем занять его место.

Вампиры

Отличительные признаки: жадный блеск голодных до эмоций глаз.

Места обитания: вечеринки, будоражащие кровь.

Способности: I'm sexy and I know it.

Как победить: зажечь танцпол, украсть всё внимание и оставить вампира голодным.

Оборотни

Отличительные признаки: слова переоценены, вежливость излишня, ауууууууу.

Места обитания: яростные и беспощадные вечеринки.

Способности: энергия хаски, безумие чихуа-хуа.

Как победить: присоединиться к стае, возглавить её через испытание танцевальным поединком.

Зомби

Отличительные признаки: медленные, неотвратимые, мозговыносящие.

Места обитания: лектории, кинопоказы, дискуссионные клубы, стендапы и вообще любые места, где можно откушать чужой умственной деятельности (не особо при этом двигаясь).

Способности: обращать в зомби остальных странными и неуместными вопросами.

Как победить: включай остроумие! Пищеварительная система зомби плохо переваривает острые предметы.

Призраки

Отличительные признаки: вот он только что здесь был же, да?

Места обитания: старинные особняки, темные подворотни и парки.

Способности: навевать тоску по времени, в котором ты никогда не был.

Как победить: отпустить. Погоня за призраком — это как попытка поймать детское воспоминание: оно растает, когда будет в твоих руках.

Бесы

Отличительные признаки: чистый хаос. Их можно узнать за версту: по гоготу, нелепым уличным танцам и патологическому желанию втянуть тебя в какую-то авантюру.

Места обитания: они достанут тебя везде.

Способности: ломать то, что не ломается, орать с закрытым ртом, становится твоим лучшим другом.

Как победить: беги! Но мы ещё сами не поняли: к или от.

Бонус: славянская нечисть

Как-то многовато в событиях стало леших и кикимор, будь начеку.

Отличительные признаки: странное ощущение давних знакомых, запах нагретой солнцем травы и тоненьких пыльных тропинок вдоль леса.

Места обитания: поляны у костра, маленькие серые деревенские домики, твоё сердце.

Способности: необоримая магия культурного кода.

Как победить: перетянуть на свою сторону, чай не чужие ребята. Для этого просто найди среди них самого сильного и не отпускай (мы ставим на Лихо).

Ставь сердечко, чтобы не потерять наш туториал монстроборца и непременно отчитывайся в комментариях о проделанной работе. Отваги тебе в эту тёмную ночь!