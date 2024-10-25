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Охотимся на нечисть: где и кого ловить в Москве

Боремся с ведьмами и упырями, укравшими у нас конец октября.

Что будет в статье:

  1. - Ведьмы и колдуны 
  2. - Скелеты
  3. - Вампиры 
  4. - Оборотни
  5. - Зомби
  6. - Призраки
  7. - Бесы
  8. - Бонус: славянская нечисть

Внимание: Бестиарий будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями (и за ребятами, не отбрасывающими тени). 

Каждый год город захватывает нечистая сила. Вампиры лапают диджейку в родном клубе, из-за ведьм в галереях не протолкнуться к картинам, зомби пожирают вопросами мозги любимых лекторов. Доколе, друг?! Пришло время дать отпор наступающей Тьме: вступай в ряды охотников за нечистой силой!

А поможет тебе наш гид-Бестиарий, где мы подробно разобрали коварных монстров и места их обитания. 

Ведьмы и колдуны 

Отличительные признаки: фешн из май профешн; ты узнаешь их по эпатажному, но безупречному стилю и перезвону амулетов. 

Места обитания: сомнительные выставки, вечеринки не-для-всех и концерты, навевающие экзистенциальную грусть.

Способности: очарование жертвы, знание значения слова «конгруэнтный».

Как победить: переблистать их стилем и харизмой. Обиженные чародеи разбредутся по винтажным секондам и пропадут там в примерочных. 

Палата №9
Палата №9

Ровесник и Особняк Спиридонова превращаются в учреждение без выхода. Белые стены...

Ровесник

от 1800₽

«Мари Лаво. Jazz in Halloween» в мистическом особняке
«Мари Лаво. Jazz in Halloween» в мистическом особняке

В честь дня всех святых в мистическом особняке в самом центре Москвы пройдёт кон...

Особняк Прове, Новая Басманная улица, 22/2с1

от 5500₽

Halloween Look Lab
Halloween Look Lab

Игра с образом, вкусом и эмоциями. Создавай цветочные ободки, делай грим, фотогр...

My Hygge Place на «Тульской»

4500₽

the Room
the Room

слуша-а-ай… ты, надеюсь, не один отдыхаешь? Участники концерта: бред нелюбов u...

Невротик

Бесплатно

Хэллоуин в высотке: мировые рок-хиты
Хэллоуин в высотке: мировые рок-хиты

Halloween Rock Night: Мировые рок-хиты в высотке на Котельнической набережной. ...

Signature Art, Котельническая набережная, 1/15кВК

от 2900₽

Шабаш Rave
Шабаш Rave

Самые сильные ведьмы страны соберутся на ШАБАШ RAVE от Yoni Fest & Galaxy Tales....

Место проведения будет сообщено дополнительно

от 1111₽

Хэллоуин
Хэллоуин

Вечер, когда клуб превратится в настоящий дом ужаса и веселья. С 21:00 и до утр...

Смена 2.0

от 0₽

Гилти Плежа Хэллоуин от Girls Make Noise
Гилти Плежа Хэллоуин от Girls Make Noise

По случаю Хэллоуина вечеринка будет костюмированной. Наряжайся в героинь и герое...

Мунк Бар

2000₽

Atlanta Horror Story
Atlanta Horror Story

Хэллоуинская история ужаса, вдохновлённая American Horror Story. Каждый персонаж...

Клуб BASE

от 1999₽

Концерт «Halloween»
Концерт «Halloween»

Внимание: перенос концерта на 01.11.2025, 21:00. О, этот таинственный и устраша...

Люмьер-Холл

от 1100₽

Триллер
Триллер

Чёрная карнавал–комедия по мотивам известных фильмов в ночь на Хеллоуин. 3 про...

c
по
Gazgolder Club

от 2000₽

Halloween Music Fest
Halloween Music Fest

Погрузись в мрачную атмосферу безумия и веселья вместе с Casper House. Сладость ...

улица Ленинская Слобода, 19к2

700₽

Скелеты

Отличительные признаки: любители погреметь костями, почесать языком и потрогать всё руками.  

Места обитания: любые прикладные мастер-классы и социальные вечеринки.

Способности: перебрать все материалы, забрать последнюю сухую герберу и присесть тебе на уши.

Как победить: никак, такой скелет есть внутри каждого из нас. Можно, разве что, позаимствовать у него эту жажду простых радостей, а затем занять его место. 

Серия Halloween Party. Роспись настоящей тыквы и свечей
Серия Halloween Party. Роспись настоящей тыквы и свечей

Сочетание музыки и тематических атрибутов позволит максимально погрузиться в атм...

до
Котомка на Курской, Малый Казённый переулок, 16

от 2500₽

Хэллоуин Пати
Хэллоуин Пати

Боишься темноты? Вечеринка Хеллоуин Пати станет твоим кошмаром… в лучшем смысле ...

Red Lion Pub

800₽

ПоюИграю
ПоюИграю

Музыкальное лото, где каждый сможет петь, угадывать и выигрывать! Тебя ждёт праз...

Ресторан Soul&Spirits, улица Сретенка, 26/1

1500₽

Halloween Мафия
Halloween Мафия

Здесь классическая настольная игра в городскую мафию с ролями оживает в жуткой а...

Fable Lounge, Днепропетровская улица, 2Б

2000₽

Хэллоуин
Хэллоуин

На мастер-классе ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подход...

Начало

от 3800₽

Очень страшные старты
Очень страшные старты

Приходи страшно повеселиться, будут тематические конкурсы и дискотека. Костюм об...

улица Сергия Радонежского, 15-17с28, 2 этаж

800₽

Murder Party: рисуем хэллоуинские тыквы
Murder Party: рисуем хэллоуинские тыквы

Дело об убийстве, где каждый находится под следствием и является подозреваемым в...

Cooper Space Mini, Тверская улица, 20/1с1

3000₽

Party of Stranger Things
Party of Stranger Things

Вечеринка по мотивам сериала «Очень странные дела». Что тебя ждёт: • Велком пу...

Уточняй у организатора

2500₽

Мастер-класс «Калавера в стиле Фриды»
Мастер-класс «Калавера в стиле Фриды»

Соедини творчество, искусство и атмосферу праздника в один незабываемый день. П...

Люмьер-Холл

3500₽

Кровавая Мафия
Кровавая Мафия

Маски, костюмы и таинственная атмосфера ждут тебя! Игра начнётся в ночь полной л...

Антикафе Греча

от 700₽

Бал кошмаров на Маросейке
Бал кошмаров на Маросейке

Костюмированная вечеринка с танцами до утра, стендапом и музыкальным лото. Пере...

Фудмолл «Центральный рынок», улица Маросейка, 4/2с3

Бесплатно

Double Bro: 2D-красавцы атакуют
Double Bro: 2D-красавцы атакуют

Фандомная вечеринка беспрецедентного веселья. Что тебя ждёт? Ты придёшь слегка н...

Deep, Краснопрудная улица, 24с1

от 2500₽

Тыквы маслом
Тыквы маслом

Мастер-классы, где ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подх...

Начало

от 4000₽

Вампиры 

Отличительные признаки: жадный блеск голодных до эмоций глаз.

Места обитания: вечеринки, будоражащие кровь.

Способности: I'm sexy and I know it.

Как победить: зажечь танцпол, украсть всё внимание и оставить вампира голодным.  

Rockabilly Halloween
Rockabilly Halloween

Для тебя на сцене: Wrecking Frogs — молодая нео-рокабилли кровь, the Rattlesnake...

Glastonberry

от 1000₽

Halloween: Hate Home Party
Halloween: Hate Home Party

Тебя ждут эксклюзивные татуировки, специальный грим прям прямо на вечеринке, фот...

Punk Fiction

от 900₽

Dark Rave
Dark Rave

Хеллоуин для любителей отборного техно. Мистическая атмосфера, интерактивы, мног...

Mark Lounge, Новоухтомское шоссе, 2А

Бесплатно

Halloween: Atlanta Horror Story
Halloween: Atlanta Horror Story

История ужаса, вдохновлённая American Horror Story. Каждый персонаж здесь – отра...

BASE CLUB, улица Орджоникидзе, 11

от 2599₽

House of Dracula
House of Dracula

Хеллоуин в стиле The House of Dracula — вечер живой музыки от малоизвестных тала...

Орбита

Бесплатно

Хэллоуин твоих грёз
Хэллоуин твоих грёз

Забудь всё, что ты знал о вечеринках. Здесь реальность будет разделена надвое. ...

уточняй у организатора

1000₽

Dex[Ter] — Halloweekend
Dex[Ter] — Halloweekend

Флагманский ивент клуба DEX сезона FW 25/26, который пройдёт по случаю празднова...

c
по
Dex

от 2500₽

Vampires Only Weekend
Vampires Only Weekend

Викенд вампиров и грандиозный артист из Южной Америки — Thomass Jackson, о котор...

Leveldva

от 2000₽

Молодость 2k17 — Halloween
Молодость 2k17 — Halloween

Страшно крутая флэшбек-вечеринка в стиле 2k17. Тебя ждут главные музыкальные ар...

Клуб Урбан

от 700₽

Бал загадочных существ
Бал загадочных существ

Иммерсивное костюмированное шоу с погружением. Что тебя ждёт: — красочные деко...

Arbat.21, улица Новый Арбат, 21

от 5500₽

Shoegaze Halloween
Shoegaze Halloween

Самая жуткая вечеринка осени. На несколько часов Склад №3 и Столярка превратятс...

Склад №3

1300₽

Moscow Dark Halloween
Moscow Dark Halloween

Окунись в пучину самого жуткого праздника года. В течение марафона страха и фан...

Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

от 1600₽

Halloween Party — 2025
Halloween Party — 2025

В этот вечер сотворят нечто невозможное — превратят сцену клуба Гластонбери в ми...

Glastonberry

4600₽

Оборотни

Отличительные признаки: слова переоценены, вежливость излишня, ауууууууу.

Места обитания: яростные и беспощадные вечеринки.

Способности: энергия хаски, безумие чихуа-хуа.

Как победить: присоединиться к стае, возглавить её через испытание танцевальным поединком.    

Tau nichtmare
Tau nichtmare

В тот вечер, когда исчезают границы между мирами, TAU NIGHTMARE превращает привы...

Tau, Рязанский проспект, 8Ас10

от 3200₽

Замок by hangov3r
Замок by hangov3r

Blanc превратится в настоящий замок, где романтика и безумие живут в одной башне...

Blanc

2000₽

Saint-Moscow Party: Halloween
Saint-Moscow Party: Halloween

Хэллоуин вечеринка в клубе TAU — на уникальной и самой большой площадке Москвы....

TAU, Рязанский проспект, 8Ас10

от 600₽

Экзотика: Darkwood Citadel. Halloween Rave
Экзотика: Darkwood Citadel. Halloween Rave

Добро пожаловать на хэллоуинский рейв. Ты попадёшь в Цитадель, где стены шепчут ...

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

от 1200₽

Horror Punk Halloween
Horror Punk Halloween

Костюмированная вечеринка-концерт в стиле Horror Punk. Horror Punk Halloween пр...

Клуб «Китайский Лётчик Джао Да»

от 1000₽

Halloween Orange Sabbath
Halloween Orange Sabbath

В ночь, когда тьма окутывает мир, а луна светит особенно ярко, в самом сердце Мо...

Gestalt Club

от 1500₽

Barrio Fino — Dark Paradise Costume Party
Barrio Fino — Dark Paradise Costume Party

Латиноамериканская вечеринка, где танцуют реггетон, сальсу и бачату до упаду. М...

Клуб Ре:зиденция, Мясницкая улица, 41с3

1200₽

Зомби

Отличительные признаки: медленные, неотвратимые, мозговыносящие.

Места обитания: лектории, кинопоказы, дискуссионные клубы, стендапы и вообще любые места, где можно откушать чужой умственной деятельности (не особо при этом двигаясь).

Способности: обращать в зомби остальных странными и неуместными вопросами. 

Как победить: включай остроумие! Пищеварительная система зомби плохо переваривает острые предметы.

Game & Dating: Halloween Edition
Game & Dating: Halloween Edition

Интеллектуальная игра со знакомствами, где можно и поиграть, и себя показать, и ...

уточняй у организатора

1600₽

Ночь ужасов: немое кино и музыка
Ночь ужасов: немое кино и музыка

Кинопоказ знаменитого фильма Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату, симфония ужа...

проспект Мира, 109

500₽

Кинопоказ на Хэллоуин: «Чужой» (1979)
Кинопоказ на Хэллоуин: «Чужой» (1979)

В канун Хэллоуина тебя приглашают на лекцию о 70-х годах в кино и культуре, а та...

Ни свет ни заря, улица Покровка, 41с1

1000₽

Антиквиз: Битва экстрасенсов и шабаш ведьм
Антиквиз: Битва экстрасенсов и шабаш ведьм

Хватит серых будней и скучных вечеров. Пора пробудить свою внутреннюю ведьму, до...

Кафе «Пальмира», Малая Дмитровка, д.2, с.1

1300₽

Тыквенный спас
Тыквенный спас

Показ «Реальных упырей» и розыгрыш самых странных призов. Ждут всех в самых случ...

Вспышка

300₽

Призраки

Отличительные признаки: вот он только что здесь был же, да?

Места обитания: старинные особняки, темные подворотни и парки.

Способности: навевать тоску по времени, в котором ты никогда не был. 

Как победить: отпустить. Погоня за призраком — это как попытка поймать детское воспоминание: оно растает, когда будет в твоих руках.

В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

Особняк А.А. Половцова

от 2500₽

Хэллоуин в особняке
Хэллоуин в особняке

В эту ночь всё самое тёмное внутри тебя вырвется на свет, и мы узнаем, что на са...

Особняк В.А.Лемана, Гороховский переулок, 19

от 2000₽

Готическая одиссея
Готическая одиссея

Выставка-путешествие «Готическая одиссея» – это 40 широкоформатных снимков. Прое...

до
Усадьба Михалково, Михалковская улица, 38

300₽

Бал теней
Бал теней

Ходят слухи, что раз в году старый особняк открывает свои двери только тем, кто ...

Treff8

1200₽

Шаманизм
Шаманизм

Авторская программа Дмитрия Кануникова. Ты знаешь, что такое — шаманизм? Приход...

Музей кочевой культуры, Авиамоторная улица, 30А

1100₽

«Готическая музыка сквозь века»: лекция при свечах и дегустация гастросета
«Готическая музыка сквозь века»: лекция при свечах и дегустация гастросета

Тебя приглашают в глубокое и вдохновляющее путешествие в мир готической музыки и...

Усадьба Михалково, Михалковская улица, 38

от 1000₽

Москва Мистическая: Нехороший город
Москва Мистическая: Нехороший город

Призраки и вампиры, бесы и язычники — кого только ни видела Москва за 878 лет! Н...

Станция метро Пушкинская (точное место встречи будет указано в билете)

1500₽

Бесы

Отличительные признаки: чистый хаос. Их можно узнать за версту: по гоготу, нелепым уличным танцам и патологическому желанию втянуть тебя в какую-то авантюру.

Места обитания: они достанут тебя везде.

Способности: ломать то, что не ломается, орать с закрытым ртом, становится твоим лучшим другом. 

Как победить: беги! Но мы ещё сами не поняли: к или от.

РанДомная Хворь
РанДомная Хворь

Представь, что ты — животное. Самый обычный лесной зверь. Однажды утром ты просы...

РанДом Культуры

от 1000₽

Kerosin
Kerosin

Панк и Рок-н-Ролл на всю катушку, зомби ведьмы и скелеты, танцы на костях и пир ...

Live Stars

999₽

Halloween Padik
Halloween Padik

Е-движ открывает двери в свой Падик и приглашает на поистине самую страшную ночь...

Только Сами

от 420₽

No, i'm not a Быдло
No, i'm not a Быдло

Вход бесплатный если доберёшься живым. Чем будут развлекать и пугать: No, i'm ...

Только Сами

Бесплатно

LiRikA — Halloween в Штопоре
LiRikA — Halloween в Штопоре

Отмечаем Хэлоуин с группой LiRikA — Moscow Cover Band Этим вечером тебя ждёт во...

Штопор рок-бар, Шарикоподшипниковская улица, 38с1

от 1000₽

Антология русского хоррора
Антология русского хоррора

Прочувствуй антологию русского хоррора через выпуск своих внутренних бесов (с та...

Публика

Бесплатно

Big Fandom Night: Halloween party
Big Fandom Night: Halloween party

Новый уровень ночных мультифандомных мероприятий в Москве. Тебя ждут: - Клуб на...

Pravda

от 1000₽

Хеллоуин в заброшке
Хеллоуин в заброшке

Хеллоуин в городе — для слабаков. Отмечай по-хардам: трёхдневный праздник в забр...

до
Московская область, точное местоположение будет сообщено позже

400₽

Бонус: славянская нечисть

Как-то многовато в событиях стало леших и кикимор, будь начеку.

Отличительные признаки: странное ощущение давних знакомых, запах нагретой солнцем травы и тоненьких пыльных тропинок вдоль леса.

Места обитания: поляны у костра, маленькие серые деревенские домики, твоё сердце. 

Способности: необоримая магия культурного кода. 

Как победить: перетянуть на свою сторону, чай не чужие ребята. Для этого просто найди среди них самого сильного и не отпускай (мы ставим на Лихо).

Хэллоуин в Дебрях
Хэллоуин в Дебрях

Тут будет настоящий праздник: фильмы, лекции про гусениц и историю праздника, ма...

Дебри, Дербеневская улица, 14к3

от 100₽

[НЕ]страшный ХОООР
[НЕ]страшный ХОООР

На хоровую вечеринку от школы музыки «Марс» приглашаются люди с любым музыкальны...

Школа Марс, Пушкарёв переулок, 22с2

1990₽

Лихо
Лихо

Хеллуинский фест. Мега гига дупер концик + конкурс костюмов + маркет + спешл нап...

Невротик

от 350₽

Славянский хеллоуин или Велесова ночь
Славянский хеллоуин или Велесова ночь

Велесова ночь — это славянский праздник. Он всегда был и остаётся, он в наших ко...

Садовническая улица, 78с5, вход через арку в синюю дверь с табличкой CitrusHall

2000₽

Садко: Велесова Ночь
Садко: Велесова Ночь

Садко вновь созывает шабаш под покровом мистической Велесовой Ночи. Заплетай ко...

Blanc

1200₽

Ставь сердечко, чтобы не потерять наш туториал монстроборца и непременно отчитывайся в комментариях о проделанной работе. Отваги тебе в эту тёмную ночь! 

Что есть в статье:

  1. Ведьмы и колдуны 
  2. Скелеты
  3. Вампиры 
  4. Оборотни
  5. Зомби
  6. Призраки
  7. Бесы
  8. Бонус: славянская нечисть

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