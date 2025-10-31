В канун Хэллоуина тебя приглашают на лекцию о 70-х годах в кино и культуре, а также на просмотр культового фильма режиссёра Ридли Скотта. Для США конец 70-х — это период заката «новой голливудской волны», укрепления студийной системы и рождения блокбастеров. В это время продюсеры всё меньше рискуют бюджетами, а режиссёрам-бунтарям всё сложнее запускать новые проекты. Для Ридли Скотта «Чужой» стал всего лишь второй полнометражной работой после успешного дебюта. Фильм получил множество наград и сегодня считается культовым. Тем не менее, путь к его созданию и первые зрители столкнулись с множеством трудностей. В чем заключается историческая значимость фильма, обсудят на встрече.