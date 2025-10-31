Дело об убийстве, где каждый находится под следствием и является подозреваемым в деле о кровавой расправе. По неизвестным причинам все заключенные лично знают друг-друга и обрывочно помнят, что произошло накануне ареста. Кто первым соберет сильное алиби и выберется из тюремной камеры раньше? Покажет судебный процесс. Мероприятие проходит в формате ролевого квеста. Сюжетно-ролевой квест — это игра, в которой у каждого есть своя роль с целями и задачи. Все роли связаны в один большой сюжет, в рамках которого и происходит игра. В течение квеста тебе необходимо достигнуть собственные задачи и решить общую вместе с другими гостям, таким образом развивая навыки командной работы и актерского мастерства. Каждый из гостей квеста получит собственный тюремный лист с полным описанием характеристик своего персонажа и потенциальными причинами обвинения. Среди участников — отпетые мошенники, случайные свидетели и жертвы. Остается найти, кому досталась загадочная роль убийцы. Программа мероприятия: 19:30- сбор гостей. 19:40-20:30 — мастер-класс по рисованию Хэллоуинских тыкв от Саши Цимбалюк. 20:30-21:45 — ролевой квест Murder Party. Все материалы для мастер-класса входят в стоимость билета.