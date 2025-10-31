ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Murder Party: рисуем хэллоуинские тыквы

Cooper Space Mini, Тверская улица, 20/1с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Дело об убийстве, где каждый находится под следствием и является подозреваемым в деле о кровавой расправе. По неизвестным причинам все заключенные лично знают друг-друга и обрывочно помнят, что произошло накануне ареста. Кто первым соберет сильное алиби и выберется из тюремной камеры раньше? Покажет судебный процесс. Мероприятие проходит в формате ролевого квеста. Сюжетно-ролевой квест — это игра, в которой у каждого есть своя роль с целями и задачи. Все роли связаны в один большой сюжет, в рамках которого и происходит игра. В течение квеста тебе необходимо достигнуть собственные задачи и решить общую вместе с другими гостям, таким образом развивая навыки командной работы и актерского мастерства. Каждый из гостей квеста получит собственный тюремный лист с полным описанием характеристик своего персонажа и потенциальными причинами обвинения. Среди участников — отпетые мошенники, случайные свидетели и жертвы. Остается найти, кому досталась загадочная роль убийцы. Программа мероприятия: 19:30- сбор гостей. 19:40-20:30 — мастер-класс по рисованию Хэллоуинских тыкв от Саши Цимбалюк. 20:30-21:45 — ролевой квест Murder Party. Все материалы для мастер-класса входят в стоимость билета.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста