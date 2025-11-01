Выставка-путешествие «Готическая одиссея» – это 40 широкоформатных снимков. Проект состоит из двух частей. В первой представлены снимки соборов Франции, во второй — Германии, Австрии, Чехии, Италии и Испании. Этот проект — взгляд современного художника на готическое наследие, попытка переосмыслить как отдельные памятники европейской средневековой архитектуры, так и историю её развития в целом. Зрителю предлагается знакомство с такими ключевыми памятниками, как Нотр-Дам в Реймсе, кафедральный собор Севильи, башня Сен-Жак в Париже и многими другими. Одним из наиболее важных объектов экспозиции можно считать собор Сен-Дени в Париже — первый готический храм, построенный на средства аббата Сугерия. Именно в Сен-Дени в полной мере воплотилась идея светоносности пространства католического собора, точно переданная в произведениях Ирины Григорьевой. Уникальная авторская техника съемки фотохудожницы через ткань создает эффект вуали, которая парадоксальным способом не скрывает, а, наоборот, делает более зримыми образы старинных зданий, деталей, статуй и мифических фигур. Благодаря синему фильтру, фотографу удается воплотить в своих работах ощущение завесы времени и тайны, сокрытой в стенах величественных западноевропейских соборов. Первая часть выставки сопровождается саунд-дизайном, созданным специально для проекта музыкальным продюсером и саунд-дизайнером Мариам Садыговой. Ирина Григорьева — московский мультимедийный художник. В 2010–2012 годах обучалась в Британской высшей школе дизайна. Участник ряда крупных выставок в России и Италии. Лауреат премии Fine Art Photography Awards и конкурса International Photography Grant. Проект «Готическая одиссея» начат в 2013 году и продолжается до сих пор. Режим работы: суббота–воскресенье, 11:00–18:00