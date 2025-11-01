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Лихо

Невротик
Яузская улица, 5

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Завершение:

от 350₽ до 450₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Хеллуинский фест. Мега гига дупер концик + конкурс костюмов + маркет + спешл напиток «Не поминай лихом». Концик: — тур де франс — задача трёх тел — MOD — natural selection Конкурс: За самый лихой костюм присуждают приз. Если придёшь — узнаешь, какой. Билетик «нормис» (без репоста) — 450 р Билетик «хитрюга» (репост https://vk.com/wall-233061417_2 и костюм) — 350 р

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