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Ровесник

Москва, Малый Гнездниковский 9с2

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Ровесник — пространство недалеко от Тверской + Вайб Здесь собираются молодые музыканты, диджеи, художники и просто хорошие люди, которые любят простую кухню и напитки. пн-ср 12:00–00:00; чт 12:00–02:00; пт,сб 12:00–06:00; вс 12:00–00:00 Сайт: https://rovesnik.bar/
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Комментарии

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Глеб
19 января 2025, 22:27

Весьма неплохо. Атмосферно и весело. Здесь дух молодежи и беспечности. В среднем на тусовках много молодёжи 18-20 лет (80-90%) и остальные возраста (10-20%). Рекомендую приходить сюда к 18-20 часам. После начинаются большие очереди на вход

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геля
5 июля 2024, 12:14

была там на концерте мины, потом зашла за напитками. они специфические, но интересные. очень вкусное меню. ушла довольная с новыми знакомыми

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Полина
25 сентября 2023, 06:23

Ровесник топ, люди очень открытые, люблю это место

АА
Альянс Алиса
24 сентября 2023, 16:54

классное место для отдыха, работы и посиделок с друзьями, бармены всегда приветливые, люблю это место

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Sasha
29 августа 2023, 06:37

Охрана грубая, а так всё очень мило

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Лиза
9 декабря 2022, 17:45

Тесно, много народу, у бара толпа, через которую надо протискиваться, есть напитки. Место присесть или поставить напиток еще надо поискать.

П№
Пользователь №241741
16 ноября 2022, 02:58

Может я неудачно попала, но много народу, сесть некуда, официантов либо нет либо тупо не дождались, за каждым напитком бегай с паспортом, еды нет, в прочем как и выбор напитков очень скуден.

A
Annyшka
25 октября 2022, 16:07

Очень понравилось 🔥

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Julia Soprano
9 октября 2022, 07:52

Классное место 👍🏼 Много ярких эмоций, здесь можно отлично провести время как с друзьями так и одному и пообщаться, найти кого то ⭐

Н
Никита
4 октября 2022, 05:20

:)

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Юлия
26 ноября 2021, 05:17

Классная атмосфера🔝 Очень вкусный кофе✨

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Александра
21 мая 2021, 12:21

В большинстве своем приходят молодые люди до 25 лет. Блюда и коктейли мне не очень понравились, но зато недорого. Бывают неплохие вечеринки, но нужно знать, на кого идёшь.

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