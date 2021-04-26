Ровесник
Комментарии
была там на концерте мины, потом зашла за напитками. они специфические, но интересные. очень вкусное меню. ушла довольная с новыми знакомыми
Ровесник топ, люди очень открытые, люблю это место
классное место для отдыха, работы и посиделок с друзьями, бармены всегда приветливые, люблю это место
Охрана грубая, а так всё очень мило
Тесно, много народу, у бара толпа, через которую надо протискиваться, есть напитки. Место присесть или поставить напиток еще надо поискать.
Может я неудачно попала, но много народу, сесть некуда, официантов либо нет либо тупо не дождались, за каждым напитком бегай с паспортом, еды нет, в прочем как и выбор напитков очень скуден.
Очень понравилось 🔥
Классное место 👍🏼 Много ярких эмоций, здесь можно отлично провести время как с друзьями так и одному и пообщаться, найти кого то ⭐
:)
Классная атмосфера🔝 Очень вкусный кофе✨
В большинстве своем приходят молодые люди до 25 лет. Блюда и коктейли мне не очень понравились, но зато недорого. Бывают неплохие вечеринки, но нужно знать, на кого идёшь.
Весьма неплохо. Атмосферно и весело. Здесь дух молодежи и беспечности. В среднем на тусовках много молодёжи 18-20 лет (80-90%) и остальные возраста (10-20%). Рекомендую приходить сюда к 18-20 часам. После начинаются большие очереди на вход